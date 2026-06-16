Minaccia e aggredisce il personale sanitario in piena notte: denunciato 23enne marocchino

Minaccia il personale sanitario in piena notte: denunciato dalla polizia un 23enne marocchino residente a Fino Mornasco e regolare sul territorio. L’intervento della volante intorno alle 2.40 all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia dopo aver ricevuto un allarme anti-violenza da parte del personale sanitario. L’aggressione è avvenuta nel momento in cui il 23enne veniva dimesso.

Il giovane era stato fermato poco prima per un furto in un supermercato ed era arrivato in ospedale in ambulanza, intorno alle 20, in evidente stato di ebrezza. Il 23enne ha minacciato pesantemente il personale sanitario e lo ha aggredito lanciando alcuni oggetti. Portato in questura, è stato denunciato per aggressione e minacce ai danni del personale sanitario oltre a interruzione di pubblico servizio.