Incidente a Brienno, auto nel lago: muore 37enne

Incidente nella notte a Brienno, lungo la Regina. Due auto si sono scontrate frontalmente e dopo l’impatto uno dei veicoli ha sfondato il muretto di protezione a margine della carreggiata ed è precipitato per alcune decine di metri nelle acque del lago. Una donna che era sulla macchina è riuscita a uscire, mentre un 37enne è rimasto bloccato ed è stato recuperato senza vita. Indagini dei carabinieri sulla dinamica dell’incidente.

La vittima è Francesco Piras, 37 anni, di Centro Valle Intelvi. Sarebbe stato fermato dai carabinieri il conducente dell’auto che ha causato l’incidente e si è poi allontanato. Sarebbe un 30enne di Saronno

Poco dopo la mezzanotte, secondo le prime ricostruzioni, le due auto si sono scontrate e per il violento impatto una è precipitata lungo la scarpata e poi nel lago. Ingente il dispiegamento dei soccorsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco un’autopompa, la squadra speleo alpino fluviale del comando di Como e un’autogru del comando di Varese.

I vigili del fuoco hanno salvato la donna, subito affidata alle cure del personale sanitario. Per il 37enne è stato necessario l’intervento del nucleo sommozzatori regionale che, al termine delle ricerche subacquee, ha individuato e recuperato il corpo senza vita dalle acque del lago. Allertata anche l’unità navale della guardia costiera del Lago di Como.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.