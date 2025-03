Una vittoria importante, contro una formazione che ha lottato fino all’ultimo e che non si è mai arresa. A Desio la Pallacanestro Cantù si è imposta contro Verona con il punteggio di 81-76. Una sfida equilibrata con i brianzoli che nella volata finale hanno trovato i canestri decisivi e sono riusciti a ribattere agli attacchi della formazione veneta.

Tra gli spettatori, anche i giocatori del Como Iovine e Gabrielloni, che, quando gli impegni lo consentono, non si perdono le partite disputate al PalaDesio.

Una affermazione che conta sia per il morale, sia per la classifica, alla vigilia di una settimana impegnativa. Per i canturini non ci sarà infatti riposo.

Mercoledì alle 20.30 a Nardò, in Puglia, l’Acqua S.Bernardo gioca nel recupero della gara rinviata per gli impegni di alcuni giocatori con le rispettive nazionali. Poi, domenica prossima, nuova trasferta sul campo di Torino. Il ritorno sul campo amico sarà il 13 aprile per il match con Pesaro, una “classica” tra due grandi per ora decadute.

Nella classifica di serie A2, comanda Udine con 50 punti. Alle sue spalle Rimini con 46, poi Cantù e Forlì 42. Alle loro spalle, a quota 40, Cividale, Rieti e Fortitudo Bologna.

“Sono contento della vittoria – ha detto alla fine Nicola Brienza, allenatore di Cantù – Tutti i ragazzi sono stati bravissimi a stare sul pezzo, togliendo a Verona le principali peculiarità offensive. Sapevamo che sarebbe stata una sfida difficile e quindi sono davvero soddisfatto di questo successo, importante per proseguire nel nostro percorso”.