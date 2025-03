(ANSA) – TRIESTE, 31 MAR – Generali e Università di Trieste hanno presentato, nell’ambito delle celebrazioni per i 100 anni dell’Ateneo, l’istituzione di una cattedra di Intelligenza Artificiale Responsabile e Sostenibile, dall’anno accademico 2025/2026. Generali coprirà la copertura per 15 anni degli oneri per un ricercatore e successivo inquadramento nel ruolo di docente. L’obiettivo è svolgere ricerche di livello mondiale e favorire il trasferimento di conoscenze nell’ambito del machine learning e dell’IA (iniziativa che ha dato vita alla figura del Business Translator). Il Presidente di Generali, Andrea Sironi, segnala che lo scopo è "investire nei giovani e nell’innovazione, affrontando uno dei temi più stimolanti e trasformativi della contemporaneità, l’Intelligenza Artificiale, creando un dialogo sempre più stretto tra mondo accademico e del lavoro". Se "la mission dell’Università è custodire e far fiorire l’intelligenza umana, l’AI avrà il compito di amplificarla" sottolinea il rettore, Roberto Di Lenarda. E ricorda che l’ateneo "negli ultimi anni ha investito prioritariamente su questi temi". Vincitrice della nuova cattedra è Teresa Scantamburlo che, tra l’altro, ha lavorato nelle università Ca’ Foscari di Venezia e di Bristol (GB) e ha contribuito al piloting delle linee guida etiche europee per un’IA affidabile; fa parte del working group per elaborare il codice di condotta per l’IA ad uso generale dell’AI Office della Ue. (ANSA).