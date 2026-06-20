Nuova variante tra Cadorago e Lomazzo: aggiudicata la gara per il collegamento allo svincolo A9 Lomazzo Nord

Nuova variante tra Cadorago e Lomazzo, la Provincia di Como ha aggiudicato la gara per la realizzazione dell’intervento di connessione allo svincolo autostradale A9 di Lomazzo Nord, che prevede il collegamento tra la provinciale 30 Fino Mornasco-Rovello, la provinciale 26 Vertemate-Veniano e la 23 Lomazzo-Bizzarone.

Ad aggiudicarsi l’appalto, l’impresa TMG Spa con sede a Berbenno di Valtellina, in provincia di Sondrio, per un importo netto contrattuale di 11.543.004 euro.

Il quadro economico complessivo dell’opera ammonta a 19.360.000 euro: 14.110.000 euro finanziati da Regione Lombardia, 3.900.000 euro a carico della Provincia di Como, 1.200.000 euro dal Comune di Cadorago e 150.000 euro dal Comune di Lomazzo.

L’intervento rappresenta un’opera strategica per il sistema viabilistico provinciale e per l’accessibilità all’autostrada A9. L’obiettivo è duplice: migliorare la sicurezza stradale e rendere più fluidi i collegamenti, riducendo i tempi di percorrenza.

“Mettiamo a terra un’altra opera molto attesa dal territorio – commenta il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – La nuova variante consentirà di alleggerire in modo significativo il traffico nei centri abitati di Cadorago e Lomazzo, migliorando la sicurezza stradale e restituendo qualità della vita ai cittadini. Si tratta di un intervento strategico, che rafforza l’accessibilità all’A9 e rende più efficiente l’intero sistema viabilistico provinciale”.

“L’avvio dei lavori della Variante rappresenta un investimento concreto per il futuro della nostra comunità – aggiunge l’assessore regionale Alessandro Fermi – È un passo importante verso un territorio più efficiente, accessibile e attento alle esigenze dei cittadini. Ancora una volta possiamo dire che il lavoro sinergico tra enti diversi porta ad ottimi risultati”.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo asse viario che si svilupperà quasi totalmente in nuova sede dalla rotatoria in prossimità della stazione di FerrovieNord di Cadorago fino alla provinciale 23, in corrispondenza dello svincolo autostradale di Lomazzo Nord.

Il tracciato si articola in tre principali segmenti:

•Tratto A-B: dalla rotatoria della stazione FNM fino in prossimità dell’area di servizio Lario Est, con adeguamento della sede stradale esistente nel tratto iniziale e nuova connessione con via Marconi;

•Tratto B-C: collegamento tra una nuova rotatoria nei pressi dell’area di servizio Lario Est e la SP26, che viene svincolata con un’ulteriore rotatoria per una gestione più efficiente dei flussi veicolari;

•Tratto C-D: dalla SP26 alla SP23, con un tracciato che corre pressoché parallelo all’A9 fino allo svincolo autostradale.

“Per il nostro territorio la variante SP30 rappresenta la concretizzazione di un sogno la cui prima idea si perde nella notte dei tempi”, sottolinea il sindaco di Cadorago, Paolo Clerici.

“Per il Comune di Cadorago questa opera rappresenta davvero un traguardo. – ha aggiunto il sindaco di Lomazzo, Paola Molteni – Però la completa efficacia dell’intervento per il Comune di Lomazzo, si otterrà solo quando sarà realizzata la strada di collegamento fra la rotonda di accesso all’autostrada e il futuro sottopasso di FNM. Auspichiamo fortemente che quest’opera si realizzi a prescindere dalle economie indicate sul protocollo stesso”.