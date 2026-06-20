Elezioni Como 2027, il Pd scende in piazza. Tappe nei quartieri per parlare con i cittadini

Il Partito democratico di Como scende in strada per portare la propria voce tra i cittadini. L’iniziativa, in corso oggi, si chiama “Speakers’ Corner – Giro Piazze” e si ispira a una tradizione inglese, l’angolo degli oratori, dove chiunque può salire a parlare in pubblico e dire la propria. Una giornata di confronto in vista delle comunali del 2027, che da mattina alla sera tocca diversi quartieri della città, da piazza Duomo ad Albate, passando per Tavernola, Sagnino e Camerlata.

L’idea dei dem, dunque, è quella di sperimentare un modo diverso di stare sul territorio e di parlare con la gente. Niente gazebo né tavoli, ma soltanto una piccola cassa e un microfono per farsi sentire. “È una sperimentazione di una modalità diversa di stare nel territorio e di parlare con i cittadini” ha spiegato alla vigilia il segretario cittadino Daniele Valsecchi. Presenti i segretari di circolo, i consiglieri comunali e regionali, iscritti e simpatizzanti. L’obiettivo è mettersi in gioco per ascoltare idee e critiche.

Sul tavolo i temi che toccano da vicino la vita in città, dall’urbanizzazione alla casa, dall’overtourism al costo della vita, fino a sanità, scuola, sicurezza e viabilità. Il giro è partito alle 9.30 da piazza Duomo è proseguito per tutta la mattina, poi riprenderà nel pomeriggio fino alle 18.30 con la chiusura ad Albate.