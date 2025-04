(ANSA) – BRINDISI, 04 APR – Dalle mani di Papa Francesco, che il 29 novembre del 2023 lo benedì in Vaticano, a quelle del Patriarca di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa a cui ieri è stato consegnato dalla associazione ‘L’isola che non c’è’ lo stesso medaglione della pace. L’associazione pugliese (a cui aderiscono 350 personalità italiane) è in missione in questi giorni in Terra Santa con una delegazione composta dal cantante di Cellino San Marco Al Bano Carrisi, dall’arcivescovo emerito di Taranto, Filippo Santoro, e dal presidente onorario, Franco Giuliano. L’incontro, come spiegano dall’associazione in una nota "racchiudeva in sé un messaggio di speranza, affidato alle parole di Papa Francesco su questo conflitto in atto e che si rifà alla memoria di ciò che ha rappresentato Don Tonino Bello, costruttore di pace". Pizzaballa nel suo intervento diffuso dall’associazione ha fatto riferimento "alla drammatica situazione in atto nei territori palestinesi, alla condizione in cui vivono attualmente le popolazioni di Gaza nei territori occupati e alla tragedia del 7 ottobre che si ripete nel ricordo dei 54 ostaggi israeliani che sono ancora nelle mani di Hamas". "In questo scenario – ha detto Pizzaballa – non possiamo però perdere la speranza di un dialogo futuro". "È necessario – ha sottolineato Al Bano – che insieme ai vari ministeri venga istituito quello della Pace, che gli stessi padri fondatori dell’Europa avevano auspicato". Giuliano ha invitato Pizzaballa per una "visita in Puglia, terra di dialogo e ponte ideale verso l’Oriente e i Balcani". "Verrò. Conosco lo sforzo della Chiesa pugliese – ha evidenziato il patriarca -nel promuovere il dialogo e la pace". Il medaglione verrà ora esposto sulla parete della scalinata che porta al grande salone della sede patriarcale. (ANSA).