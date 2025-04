(ANSA) – ORTONA, 06 APR – L’Amerigo Vespucci ha lasciato il porto di Ortona al termine della quarta tappa del tour Mediterraneo. La nave scuola della Marina Militare ha mollato gli ormeggi al porto della città abruzzese per dirigersi verso Durazzo, dove attraccherà la mattina dell’8 aprile, accolta dall’ambasciatore in Albania Marco Alberti. Tante le persone che hanno affollato i moli attorno al porto di Ortona per salutare la "nave più bella del mondo", dopo il bagno di folla degli ultimi due giorni. La tappa albanese sarà la prima delle due previste all’estero nel tour Mediterraneo, insieme a quella di La Valletta in programma dal 25 al 29 aprile. A Durazzo è prevista anche la presenza del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che incontrerà il suo omologo albanese a bordo del Vespucci l’8 aprile. Nella stessa giornata sono in programma una serie di attività istituzionali che vedranno anche la presenza del premier albanese Edi Rama. Il giorno successivo, invece, è in programma la conferenza stampa di presentazione del Giro d’Italia 2025, che quest’anno partirà proprio dall’Albania. (ANSA).