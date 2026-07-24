Donna di 35 anni morta in casa in via Borsieri, indagini della polizia

Indagini della polizia dopo il ritrovamento a Como, in via Borsieri, del corpo senza vita di una donna di 35 anni, morta nel suo appartamento, probabilmente da ieri. Impossibile al momento chiarire la causa della morte e tutte le ipotesi restano aperte, malore, omicidio o tragico gesto volontario.

La donna è stata trovata nel pomeriggio di oggi nella sua abitazione. A fare la scoperta, secondo le prime informazioni sarebbero stati il compagno e un amico, che sono andati a casa della 35enne, preoccupati perché da ieri non riuscivano a contattarla. I due uomini hanno subito chiamato i soccorsi, ma per la donna non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato. Le indagini sono affidate alla squadra mobile. I poliziotti stanno ascoltando familiari, amici e altri testimoni per provare a ricostruire cosa possa essere accaduto. Solo l’autopsia potrà fare luce sulla causa della morte.