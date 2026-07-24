Indagini della polizia dopo il ritrovamento a Como, in via Borsieri, del corpo senza vita di una donna di 35 anni, morta nel suo appartamento, probabilmente da ieri. Impossibile al momento chiarire la causa della morte e tutte le ipotesi restano aperte, malore, omicidio o tragico gesto volontario.
La donna è stata trovata nel pomeriggio di oggi nella sua abitazione. A fare la scoperta, secondo le prime informazioni sarebbero stati il compagno e un amico, che sono andati a casa della 35enne, preoccupati perché da ieri non riuscivano a contattarla. I due uomini hanno subito chiamato i soccorsi, ma per la donna non c’è stato purtroppo nulla da fare.
Sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato. Le indagini sono affidate alla squadra mobile. I poliziotti stanno ascoltando familiari, amici e altri testimoni per provare a ricostruire cosa possa essere accaduto. Solo l’autopsia potrà fare luce sulla causa della morte.
Donna di 35 anni morta in casa in via Borsieri, indagini della polizia
Indagini della polizia dopo il ritrovamento a Como, in via Borsieri, del corpo senza vita di una donna di 35 anni, morta nel suo appartamento, probabilmente da ieri. Impossibile al momento chiarire la causa della morte e tutte le ipotesi restano aperte, malore, omicidio o tragico gesto volontario.