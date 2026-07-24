Como-Paris Fc finisce 2-2, reti di Gabrielloni e Douvikas. Brillano i giovani e i nuovi acquisti

Ritrovare il sorriso di Gabrielloni dopo un gol e rivedere la rete del pareggio di Douvikas: per un tifoso del Como non c’è niente di più rassicurante per iniziare una nuova stagione. Due immagini, nella partita prodotta da Como Tv, capaci di raccontare il senso di continuità e di fiducia che accompagna il primo test estivo dei biancoblù. Finisce 2-2 contro il Paris FC, ambiziosa formazione di Ligue 1 di proprietà della facoltosa famiglia Arnault rinforzatasi anche con l’arrivo di Ciro Immobile. Più del risultato contavano le prime sensazioni, oltre a dare qualche sbirciatina al restyling del Sinigaglia che ha ospitato la partita a porte chiuse.

Senza Paz, Diao e Baturina, reduci dagli impegni internazionali e senza il nuovo acquisto Liberali, lasciato a riposo dopo le fatiche dell’Europeo Under 19, nel corso dei tre tempi da 45 minuti, Fabregas ha voluto osservare tutti senza distinzioni.

Ed è proprio lo storico bomber marchigiano ad aprire le marcature grazie a un assist di Kuhn, uno dei più brillanti nel primo tempo, capace di accendere più volte la corsia di destra. Il Paris FC però reagisce e ribalta la partita con la doppietta di Pagis in 6 minuti, ma il Como continua a crescere. Nell’ultimo tempo entrano i giocatori più attesi e arriva anche la sorpresa più piacevole: Riccardo Cassano. Il 16enne, con la maglia numero 49 si è preso il centrocampo con personalità e coraggio, mettendo subito in mostra le sue doti. Buone indicazioni arrivate anche dai nuovi acquisti: Cuenca, Luis Milla e Kaiki. Ma a pochi giri di orologio dalla fine, gli ospiti sono ancora in vantaggio, ci pensa sempre lui Tasos Douvikas con un guizzo e una zampata a portare la partita in parità.

Il primo test stagionale finisce dunque con il sorriso di Gabrielloni, il fiuto di Douvikas, la personalità dei giovani e un Como ancora in costruzione, ma sempre con la voglia di essere protagonista. Soddisfatto pertanto Cesc Fabregas che in vista della stagione ha ribadito: “Siamo umili, siamo il Como 1907, dobbiamo ricordarci da dove siamo partiti e step by step essere sempre soddisfatti del nostro percorso”.