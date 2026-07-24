Como: corso di Farmacia all’Insubria. Accesso libero e tirocinio sul territorio

A Como nasce la formazione dei futuri farmacisti, professione sempre più centrale nella salute dei cittadini. L’Università dell’Insubria dal prossimo anno accademico attiverà il nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia: un percorso di cinque anni, ad accesso libero, che rappresenta una delle scelte più apprezzate dagli studenti, anche grazie alle solide prospettive occupazionali.

Il corso abilita direttamente alla professione offrendo agli studenti la possibilità di svolgere il tirocinio nelle farmacie del territorio, le quali hanno accolto con entusiasmo questa nuova opportunità. Il ruolo del farmacista è in continua evoluzione, accompagnando la trasformazione della farmacia in un presidio sanitario di prossimità sempre più orientato ai servizi e alla prevenzione. Il nuovo corso contribuirà a rafforzare l’attrattività di Como come città universitaria, richiamando anche studenti da fuori sede. Tanto che si sta già valutando la realizzazione di uno studentato per offrire loro un’accoglienza adeguata.