L’asilo di Salita Cappuccini riaprirà a settembre. Il Comune rinvia la chiusura

L’asilo di via Salita Cappuccini a Como rimarrà regolarmente aperto anche nel prossimo anno scolastico. Il plesso, secondo il piano di razionalizzazione delle scuole del Comune dovrebbe chiudere e il Tar ha respinto il ricorso delle famiglie contro la decisione, ma l’amministrazione ha deciso comunque di lasciar proseguire le attività dell’istituto. Una scelta a sorpresa e opposta a quanto sta avvenendo per la Corridoni di via Sinigaglia che, come ha annunciato il sindaco Alessandro Rapinese in consiglio comunale, chiuderà già da settembre.



La decisione di proseguire le attività è stata comunicata con una lettera da Palazzo Cernezzi ai dirigenti della scuola dell’infanzia, che hanno subito avvisato le famiglie. “In relazione all’accorpamento con la scuola primaria Adolfo Vacchi – si legge nel testo – pur restando impregiudicata la volontà dell’amministrazione comunale di dare attuazione a quanto stabilito dalla delibera relativa al piano di razionalizzazione della rete scolastica, i programmati lavori di adeguamento, necessari ai fini dell’accorpamento della scuola dell’infanzia di salita Cappuccini con la primaria non hanno ancora avuto inizio in ragione del contenzioso instauratosi innanzi al giudice amministrativo”. “Alla luce di questo – prosegue la comunicazione – il primo settembre 2026 le attività didattiche riprenderanno regolarmente nella scuola di Salita Cappuccini, dove proseguiranno fino a nuova e diversa comunicazione dell’ente locale”.



Una scelta opposta a quella fatta per la Corridoni di via Sinigaglia, destinata nei piani del Comune a diventare un parcheggio. Per entrambe le scuole era stato presentato un ricorso al Tar contro la chiusura e la decisione dei giudici del Tribunale amministrativo della Lombardia di respingere la richiesta e dare di fatto il via libera alla chiusura dei plessi è arrivata contemporaneamente. Se sulla Corridoni il sindaco ha confermato la chiusura immediata, già dal prossimo anno scolastico, l’asilo di Salita Cappuccini invece per ora rimarrà aperto.

L’accelerazione sull’istituto di via Sinigaglia ha scatenato una bufera a Como e lunedì è convocata una riunione urgente tra preside e provveditore, mentre le famiglie depositeranno un ricorso al Consiglio di Stato e hanno rilanciato la raccolta fondi per sostenere le spese legali.