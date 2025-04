(ANSA) – ROMA, 07 APR – La Forza e il Sorriso, la onlus con la mission di realizzare una rete di laboratori di bellezza gratuiti per le donne in trattamento oncologico, ha un nuovo presidente, Paolo Braguzzi, eletto all’unanimità per il biennio 2025-2027. Braguzzi raccoglie il testimone da Fabio Franchina, che – come componente più anziano del Comitato della Onlus – ha ricoperto la carica pro-tempore, in seguito alla scomparsa della presidente Anna Segatti (eletta nel 2015), avvenuta nel settembre del 2024. Versione italiana del programma internazionale Look Good Feel Better, la onlus rinnova e conferma, sotto la nuova guida, la propria mission puntando ad estendere sempre di più la rete dei laboratori di bellezza gratuiti in tutta Italia presso ospedali e associazioni di volontariato a favore della popolazione femminile colpita da tumore, coinvolgendo un numero sempre maggiore di imprese cosmetiche a sostegno dello sviluppo del programma. E favorendo un cambiamento culturale, sociale e personale di inclusione e accettazione di se durante il percorso di cura. Si tratta di un progetto collettivo di responsabilità sociale del settore cosmetico e gode del patrocinio di Cosmetica Italia – associazione nazionale imprese cosmetiche. L’iniziativa, che non interferisce con le cure mediche né intende in alcun modo sostituirsi a esse, si rivolge a tutte le donne in cura che non vogliono rinunciare alla propria identità, riconquistando senso di benessere e autostima. Ogni laboratorio di bellezza è guidato da beauty coach volontari competenti e sensibili, che svelano utili segreti di bellezza, dall’idratazione del viso al make-up, e insegnano a ciascuna partecipante come valorizzare, in pochi mirati gesti, il proprio aspetto. La presenza di uno psicoterapeuta garantisce supporto psicologico e sostegno in caso di necessità. Dal 2007, anno della fondazione, hanno partecipato ben 25.000 donne, in oltre 5.000 incontri, grazie all’impegno di 500 volontari e al supporto di 40 aziende sostenitrici. Forte della lunga e corroborata esperienza professionale nel mondo della cosmesi, Paolo Braguzzi è attualmente impegnato in progetti di attivismo e volontariato, per favorire la diffusione di un modello d’impresa capace di conciliare profitto e bene comune. "Ho sempre creduto che prendersi cura di sé sia il primo passo per prendersi cura di ciò che ci circonda. Nei momenti di maggiore vulnerabilità, come durante una malattia, l’attenzione verso se stessi diventa essenziale per ritrovare benessere, autostima e identità – ha dichiarato il neoeletto presidente Paolo Braguzzi -. Sono profondamente grato per questa nomina e ringrazio l’Assemblea dei Soci per la fiducia accordatami. Questo incarico, giunto in una fase della mia vita in cui desidero dedicarmi agli altri, rappresenta un’opportunità straordinaria e particolarmente gratificante, personalmente e professionalmente; in linea con i valori più virtuosi del settore cosmetico, nel quale ho operato per molti anni". Parole di sostegno sono arrivate dal presidente pro-tempore uscente Fabio Franchina che definisce "straordinario" il progetto della onlus, grato per "il grande privilegio di onorare l’impegno, il ruolo e l’eredità lasciata dalla cara Anna Segatti in questi mesi di transizione. Sono orgoglioso di aver tenuto a battesimo la Onlus al momento della sua fondazione in veste di presidente di Cosmetica Italia. Un progetto embrionale che nel tempo è diventato una iniziativa sempre più strutturata, affermata e di valore". Paolo Braguzzi, laureato in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Verona, ha esordito professionalmente prima in Corneliani S.p.A. e poi in Wella Italia Srl. Nel 2004 ha assunto il ruolo di direttore generale e amministratore delegato del gruppo Davines S.p.A., che ha ottenuto la certificazione B Corp nel 2016 e si è trasformato in società benefit nel 2019. Dal maggio del 2021 ha lasciato il ruolo di Ad di Davines, permanendo come consigliere nel CdA. Nel corso degli anni è stato membro della Giunta di Cosmetica Italia e del Consiglio generale dell’Associazione Industriali di Mantova. Ha insegnato Innovation Management per la Solvay Brussels School. Ė docente a contratto per l’insegnamento di Stakeholder Management nel corso di Laurea in Economia Aziendale dell’università degli Studi di Verona. Ė membro dell’Advisory Board di Assobenefit, l’associazione di imprese che riunisce e rappresenta le società benefit. Si dedica all’attivismo, in particolare per favorire la diffusione del modello d’impresa che concilia profitto e impatto positivo sul bene comune, e al volontariato. (ANSA).