Nel weekend il Rally della Valle Intelvi, orari e informazioni utili

Cresce l’attesa per il Rally della Valle Intelvi. Nelle ultime ore ufficializzato dagli organizzatori l’elenco iscritti. La manifestazione è in programma il prossimo weekend.

L’evento è organizzato da Aci Como, che è a capo dell’organizzazione insieme a Valle Intelvi Corse e Asd Rally dei Laghi. In programma ben dieci prove cronometrate per un totale di sessantun chilometri e ottocento metri di tratti cronometrati.

La corsa, alla sua diciottesima edizione, sarà distribuita in due giornate. Sabato 6 giugno dopo la partenza da San Fedele, alle 16.30, sono in programma sei tratti cronometrati sui percorsi Lanzo (alle 16.44 e alle 21.11), “Laino-Tellero” (alle 17.09 e alle 21.36) e “Pigra-Blessagno” (alle 17.51 e alle 22.18).

Dopo il riordino notturno a San Fedele, la chiusura nella giornata di domenica con quattro prove speciali, l’ “Alpe Grande” (alle 9.28 e alle 13.58) e l’”Argegno-Schignano-Cerano” (alle 10.06 e alle 14.36). La conclusione con l’arrivo alle 15 a San Fedele Intelvi in piazza Carminati. Il parco assistenza sarà allestito a Porto Letizia a Porlezza.

Al rally sono iscritti in totale 69 equipaggi. Due le Wrc, la Citroen C3 di Andrea Spataro e Omar Piras, vincitori delle ultime tre edizioni della corsa intelvese. Ci sarà poi la Citroen Ds3 condotta dallo svizzero Mirko Puricelli.

Una Skoda Fabia per papabili al successo come Alessandro Re (vincitore del Rally Aci Como 2025) e il piemontese Davide Caffoni.

Uno sguardo alla storia. La prima edizione della corsa è stata nel 1985, con il successo di Volpato-Ausenda e l’organizzazione a cura dello storico promoter intelvese Enrico Manzoni, scomparso nel 2020. Tra i vincitori, Enrico Gelpi, attuale presidente di Aci Como e altri nomi noti del motorsport comasco come Massimo Pigoli e Carlo Galli. Poi l’interruzione nel 1990 e la ripresa nel 1999 con le vittorie, tra gli altri, dei lariani Simone Panizza, Simone Gandola e Marco Roncoroni.

Dopo un ulteriore stop la manifestazione è ripartita nel 2022 ed è ora valevole per la Coppa Rally di Zona 3 e la Lombardia Cup.