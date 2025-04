(ANSA) – MILANO, 09 APR – La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di sette romeni, appartenenti a un’associazione per delinquere dedita alle truffe nel settore della compravendita di auto usate. Il provvedimento, che dispone gli arresti domiciliari nei confronti di un indagato e la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria nei confronti di altri sei, arriva al termine di un’indagine diretta dalla Procura e condotta dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Milano, nell’ambito di un procedimento che vede indagati complessivamente, a vario titolo, nove persone per associazione per delinquere, truffa, riciclaggio, estorsione e autoriciclaggio. Le indagini hanno scoperto un sistema di frode con il quale dal 2022 sono stati raggirati numerosi venditori di auto usate in tutta la Lombardia, in alcuni casi anche con modalità estorsive. Gli indagati contattavano il venditore e acquistavano l’auto con un bonifico bancario, che era annullato una volta perfezionato il passaggio di proprietà della vettura al Pra. In sostanza, i malcapitati avevano copia del bonifico ma l’operazione di pagamento non veniva avviata nei circuiti bancari. Le auto erano immediatamente rivendute a terzi, ignari delle precedenti pratiche illecite e i proventi delle truffe erano trasferiti su conti correnti esteri. L’analisi dei dati del Pra ha evidenziato oltre 250 passaggi di proprietà nel solo biennio 2022-2023. (ANSA).