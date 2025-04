(ANSA) – MILANO, 10 APR – "Credo sia davvero impressionante il livello di omertà politica che sta coprendo la vicenda del presidente di Fondazione Fiera Enrico Pazzali. Non si capisce cosa il presidente Fontana stia attendendo a chiederne le dimissioni, anche per fugare il dubbio di essere tenuto in qualche modo sotto ricatto, quando avremmo invece bisogno di un intervento tempestivo e trasparente". Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd al Consiglio regionale della Lombardia in merito al presidente di Fondazione Fiera Enrico Pazzali, autosospeso da tempo dopo il coinvolgimento nell’indagine sui presunti dossieraggi effettuati dalla società Equalize. (ANSA).