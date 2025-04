(ANSA) – BRINDISI, 12 APR – Nave Libra, l’imbarcazione sulla quale ieri sono stati trasferiti 40 migranti nel centro albanese di Gjader, ha fatto ritorno ieri sera al porto di Brindisi, da dove era partita la mattina stessa. Oggi pomeriggio il pattugliatore della Marina Militare, che nei prossimi mesi sarà ceduto proprio all’Albania, ha lasciato ancora una volta il porto della città pugliese, probabilmente diretta ad Augusta, in Sicilia, dove solitamente è ormeggiata. Secondo quanto si apprende, infatti, non sarebbero in programma, almeno per oggi, altri trasferimenti di migranti sull’altra sponda dell’Adriatico. (ANSA).