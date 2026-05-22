Rsa sempre più care, raddoppiate le liste d’attesa. Tra Como e Varese si paga oltre 2500 euro al mese

Case di riposo sempre più care a Como e nel resto della Lombardia e le liste d’attesa raddoppiano. Ats Insubria, che comprende 267 Comuni tra le province di Como e Varese, è al terzo posto per i rincari. È quanto emerge da un rapporto di Cisl Lombardia.

Numeri alla mano, Ats Insubria conta 120 Rsa, 116 private e 4 pubbliche. La retta minima giornaliera sfiora gli 80 euro (79,64 euro) e si va fino a un massimo di oltre 89 euro al giorno (89,14 euro). Tra Como e Varese, dove quasi un quarto degli over 65 ha bisogno di assistenza, la retta media minima è aumenta del 12,28% in quattro anni, dal 2021 al 2025, mentre nello stesso periodo la retta media massima segna un +11,43%. Nelle Rsa del Comasco e del Varesotto la retta media supera gli 84 euro (84,39 euro), il che significa che si arriva a pagare oltre 2500 euro al mese per un posto letto in una casa di riposo. Costi alle stelle e in continuo aumento, che per molti pensionati sono difficili da sostenere, se non impossibili. Va peggio alle strutture dell’Ats città metropolitana di Milano e dell’Ats Brianza.

Aumentano anche le liste d’attesa. Nel 2022 Ats Insubria ne contava 6.738, che in tre anni sono arrivate a 13.950. Numeri più che raddoppiati, quindi, ma dietro ai dati si celano situazioni difficili per molte famiglie comasche e non solo.

Il mercato detta i prezzi e così le rette variano a seconda della zona. In una struttura dell’ATS Montagna, che comprende Valcamonica, Valtellina e Alto Lario, si paga poco più di 60 euro al giorno, mentre in una dell’Ats di Milano si sfiorano i 98 euro. Liste d’attesa e costi in aumento, quindi, e l’emergenza è destinata ad aggravarsi perché legata al continuo invecchiamento della popolazione. “Le famiglie si trovano sempre più in difficoltà, in un contesto economico già complicato”, ha sottolineato Sergio Marcelli, segretario generale della Fnp Cisl Lombardia. “Il mondo delle Rsa è a tutti gli effetti un mercato – aggiunge la segretaria della Cisl Lombardia, Roberta Vaia – ma viste le implicazioni sociali che lo riguardano non può essere gestito solo come tale”.