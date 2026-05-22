Testate, calci e morsi ai poliziotti, spacciatore arrestato. Ha provato a rubare l’arma a un agente

Sorpreso a spacciare nei boschi ad Appiano Gentile, un 28enne marocchino nel tentativo di scappare ha aggredito con calci, pugni, testate e morsi i poliziotti e ha provato durante la colluttazione a prendere l’arma di uno degli agenti. Il malvivente è stato bloccato dai poliziotti arrestato in flagranza per resistenza, violenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti feriti hanno una prognosi di 15 giorni per le lesioni e le contusioni. Il marocchino, che vendeva la droga in un bivacco artigianale nel bosco e sulla strada, è stato trovato in possesso di 440 grammi di hashish, dosi di eroina e cocaina, 500 euro in contanti, un bastone appuntito di 60 centimetri e una roncola di 45. E’ stato portato in carcere al Bassone.