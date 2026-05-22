Caso dehor a Como, Molinari (FdI) dopo l’ordinanza del Tar: “Incapacità del Comune di ascoltare”

“La decisione del TAR sui dehors rappresenta un fatto politico e amministrativo estremamente rilevante e conferma le forti perplessità che avevamo sollevato fin dall’inizio rispetto all’approccio adottato dall’amministrazione Rapinese”. Inizia così la nota di Stefano Molinari, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Como dopo il pronunciamento del Tar che sospende la rimozione della struttura del Bat La quinta tra via Ballarini e piazza Perretta e rinvia la decisione al prossimo anno.

“Il Tribunale Amministrativo non si è limitato infatti a sospendere il provvedimento, ma ha evidenziato dubbi concreti sulla correttezza dell’istruttoria e sull’applicabilità del regolamento comunale a situazioni consolidate da decenni, come in questo caso” aggiunge Molinari.

In particolare il TAR sottolinea come sia necessario valutare con attenzione documentazione e concessioni esistenti risalenti agli anni ’80 e ’90. Di fatto sembra che il dehor in questo caso non possa essere qualificato come opera stagionale.

“Sono elementi pesanti, che aprono scenari molto seri e che rischiano di mettere in discussione l’intera impostazione della delibera voluta dal sindaco – conclude l’esponente di Fratelli d’Italia -. Ancora una volta emerge il vero problema di questa amministrazione: la totale incapacità di ascoltare. Categorie economiche, commercianti, tecnici e opposizioni avevano chiesto maggiore attenzione, equilibrio e confronto. Invece si è scelta ancora una volta la strada dell’imposizione, della rigidità ideologica e dello scontro continuo. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: attività storiche costrette a ricorrere ai tribunali per difendersi da decisioni prese senza il necessario approfondimento amministrativo e senza una reale valutazione delle conseguenze economiche e sociali”.

“Questa vicenda – dice infine – dovrebbe imporre al sindaco un serio momento di riflessione. Purtroppo, però, la sensazione è che anche questa volta si preferirà proseguire ostinatamente sulla stessa strada, senza mai ammettere i propri errori”.