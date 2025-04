L’ultimo fine settimana calcistico ha portato una serie di soddisfazioni a personaggi che nel passato, più o meno recente, sono stati protagonisti con il Como.

Il Sassuolo ha conquistato la promozione in serie A: nella rosa gli ex biancoblù Cas Odenthal, Simone Verdi e Luca Mazzitelli. La squadra emiliana nella prossima stagione sarà dunque tra gli avversari del Como. Alle spalle dei neroverdi il Pisa è secondo con sette punti di vantaggio sullo Spezia. Per ora, oltre allo Spezia sono in zona playoff Cremonese, Juve Stabia, Catanzaro, Palermo e il Bari guidato da Moreno Longo, ex Como.

Dalla serie C è invece salita in B la Virtus Entella, allenata dall’ex giocatore e allenatore del Como Fabio Gallo. La festa dopo la vittoria per 2-1 contro l’Arezzo. I liguri sono matematicamente primi nel girone B.

Torna tra i professionisti – dalla D alla Lega Pro – la Sambenedettese, squadra che decenni fa è stata avversaria del Como in B e in C e storicamente legata al club lariano. Ai tempi del vivaio gestito dal grande Mino Favini, la Samb era infatti una delle società dove le promesse del settore giovanile lariano venivano mandati a “farsi le ossa”. Tra i biancoblù transitati nelle Marche, il compianto Stefano Borgonovo, Stefano Maccoppi, Simone Braglia ed Enrico Annoni.