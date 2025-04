(ANSA) – MADRID, 15 APR – Il governo spagnolo ha concesso oggi allo scrittore ispano-peruviano, Mario Vargas Llosa, morto domenica a Lima, la Gran Cuz di Alfonso X el Sabio, a titolo postumo. Lo ha annunciato la portavoce e ministra di Educazione, Pilar Alegria, nella conferenza stampa successiva all’odierno Cdm, nell’esprimere a nome dell’esecutivo il cordoglio ai familiari e "ai lettori che si contano a milioni". Alegria ha ricordato l’enorme lascito lasciato da Vargas Llosa, che è stato insignito di tutti i massimi riconoscimenti. "Ci vorrebbe una conferenza stampa per elencare qui i principali titoli delle sue molteplici opere", ha detto la portavoce, che fra "tutte le distinzioni possibili" ha citato il Premio Cervantes, il Principe delle Asturie e il Premio Nobel ricevuto da Vargas Llosa nel 2010, come "ultimo scrittore in lingua spagnola ad averlo ricevuto". La Gran Cruz di Alfonso X el Sabio, il maggiore riconoscimento concesso dal governo spagnolo, riconosce le persone che abbiano contribuito in grado straordinario allo sviluppo dell’educazione, la scienza, la cultura, la docenza o la ricerca. (ANSA).