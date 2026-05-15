Como, sospesa la misura cautelare: 31enne cileno arrestato. Sconterà al Bassone 1 anno e 6 mesi

31enne cileno residente a Como arrestato dalla polizia. L’uomo si trovava agli arresti domiciliari per aver commesso furti e rapine a Venezia, tra il 2019 e il 2024. Il magistrato di sorveglianza di Varese ha disposto la sospensione della misura cautelare in corso e la conseguente esecuzione dell’ordine di carcerazione. Dopo precisi accertamenti, i poliziotti della squadra mobile di Como hanno rintracciato il 31enne nella sua abitazione e lo hanno arrestato. L’uomo si trova ora al carcere Bassone, dove sconterà la pena di 1 anno e 6 mesi.