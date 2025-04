(ANSA) – TORINO, 17 APR – Raddoppiato il dispositivo di soccorso in regione: ci sono oltre 400 vigili del fuoco al lavoro e sono stati inviati rinforzi dalla Toscana. Le maggiori criticità sono tra le province di Biella, Verbania e Torino. In Piemonte dalla mezzanotte di ieri 16 aprile sono stati portati a termine oltre 300 interventi di soccorso, la maggior parte di questi nelle province di Torino, Biella e Verbano Cusio Ossola. Nel Verbano Cusio Ossola squadre al lavoro per prosciugamenti, rimozione di piante pericolanti e frane, che hanno reso necessaria l’evacuazione di alcune abitazioni ieri pomeriggio a Villadossola. Interrotta per una frana la statale 549 che collega Bagno Anzino a Macugnaga. Criticità si sono registrate in provincia di Biella, dove sono in atto interventi per prosciugamenti e danni d’acqua in seguito all’esondazione del fiume Elvo. In questa provincia il dispositivo di soccorso del corpo nazionale è stato potenziato con 14 unità, cinque delle quali giunte dal comando di Asti. A Torino sono stati svolti 90 interventi, la maggior parte di questi tra la zona di Ivrea e del Canavese per la messa in sicurezza di alberi pericolanti, prosciugamento di scantinati e per vari smottamenti. (ANSA).