(ANSA) – VICENZA, 18 APR – Proseguono senza sosta dalle 2:00 di questa notte, le ricerche dei Vigili del fuoco di un uomo e di suo figlio dispersi sul torrente Agno dopo essere probabilmente caduti con l’auto in una voragine apertasi in via Terragli, a Valdagno (Vicenza). A partecipare alle ricerche squadre a terra del comando di Vicenza, soccorritori fluviali alluvionali, sommozzatori e droni del nucleo regionale del Veneto e l’elicottero Drago del reparto volo di Venezia. La piena del fiume ha anche abbattuto un ponte a Valdagno. (ANSA).