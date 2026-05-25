Tappa a Como per il Gidro d’Italia in Idrovolante, tour in tredici tappe

Tappa a Como per il secondo Gidro d’Italia in idrovolante. L’associazione Aviazione Marittima Italiana ha organizzato un originale tour aereo nazionale, a cui partecipano numerosi velivoli anfibi ultraleggeri provenienti da tutta l’Italia e anche dall’estero. Il tour è articolato in 13 tappe da Sesto Calende a Gallipoli e si svilupperà nella prima tratta dal 23 al 30 maggio, e nella seconda tratta dal 5 al 13 settembre. Come ha spiegato l’organizzatore Orazio Figino, tra le tappe c’è l’Aero Club Como, una delle scuole più antiche d’Italia.

Il Gidro proseguirà poi verso Desenzano del Garda e quindi a Trieste a fine maggio per poi ripartire a settembre.