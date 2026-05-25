Fair play e solidarietà, chiuso il Memorial Franco Chignoli

Il Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona ha vinto la quinta edizione del Memorial Franco Chignoli, che si è chiusa ieri al centro sportivo Eracle di Casnate con Bernate. Il torneo internazionale è nato in memoria di Franco Chignoli e promosso dal figlio Olivier, fondatore di DiCOmo Srl.

In tre giornate all’insegna del divertimento, del fair play e della solidarietà, venti squadre professionistiche – 10 europee, 2 sudamericane e 8 italiane – si sono sfidate in due gironi – più di 160 partite disputate per un totale di 240 ragazzi in campo -, dando vita a un evento che ha saputo unire internazionalità, valori sportivi e senso di comunità.

La manifestazione, coordinata dall’Eracle Sport FC sotto la direzione tecnica del campione del mondo Gianluca Zambrotta e del fondatore Olivier Chignoli è diventata ormai un riferimento tra i tornei giovanili internazionali, distinguendosi per la qualità sportiva e la missione benefica. Il Memorial si è confermato molto più che un evento sportivo: è stato un momento di unità, passione e sostegno, capace di mobilitare centinaia di famiglie, volontari e supporter, tutti uniti per una causa benefica. L’edizione 2026 ha sostenuto le cosiddette “Sette Sorelle”, sette associazioni impegnate in ambito sanitario, sociale e umanitario.

Il pubblico delle grandi occasioni, amici, sponsor e partner hanno contribuito a raggiungere un traguardo ambizioso, superando già l’eccellente obiettivo della passata stagione. In totale 23.890 euro raccolti contro i 22.750 euro dell’anno scorso.