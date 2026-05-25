Oggi è la Giornata internazionale dei minori scomparsi. La polizia di Stato rinnova l’impegno nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno delle scomparse di minori, attraverso attività investigative, campagne di sensibilizzazione e iniziative di prossimità rivolte alle famiglie, ai giovani e al mondo della scuola.
La polizia di Como ha incontrato i bambini della scuola primaria “C. Battisti”, rinnovando il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno della scomparsa di minori attraverso attività investigative, campagne di sensibilizzazione e iniziative rivolte alle famiglie.
Le campagne di informazione rappresentano un momento di riflessione e attenzione su un fenomeno che coinvolge migliaia di famiglie in tutto il mondo e che richiede risposte tempestive, coordinate ed efficaci. Ogni segnalazione di scomparsa deve essere affrontata con la massima rapidità, senza sottovalutare alcun elemento.
Giornata dei minori scomparsi, l’impegno della polizia per la prevenzione e la sensibilizzazione
Oggi è la Giornata internazionale dei minori scomparsi. La polizia di Stato rinnova l’impegno nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno delle scomparse di minori, attraverso attività investigative, campagne di sensibilizzazione e iniziative di prossimità rivolte alle famiglie, ai giovani e al mondo della scuola.