Giornata dei minori scomparsi, l’impegno della polizia per la prevenzione e la sensibilizzazione

Oggi è la Giornata internazionale dei minori scomparsi. La polizia di Stato rinnova l’impegno nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno delle scomparse di minori, attraverso attività investigative, campagne di sensibilizzazione e iniziative di prossimità rivolte alle famiglie, ai giovani e al mondo della scuola.

La polizia di Como ha incontrato i bambini della scuola primaria “C. Battisti”, rinnovando il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno della scomparsa di minori attraverso attività investigative, campagne di sensibilizzazione e iniziative rivolte alle famiglie.

Le campagne di informazione rappresentano un momento di riflessione e attenzione su un fenomeno che coinvolge migliaia di famiglie in tutto il mondo e che richiede risposte tempestive, coordinate ed efficaci. Ogni segnalazione di scomparsa deve essere affrontata con la massima rapidità, senza sottovalutare alcun elemento.