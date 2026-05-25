Lunedì di Pentecoste, festa in Svizzera e dogana chiusa. Domani provvedimenti anti-caos sulla A9

Festa in Svizzera per il Lunedì di Pentecoste e inevitabile previsione di traffico e code sulle strade a Como, dall’autostrada al centro del capoluogo lariano a causa di chi, per evitare di rimanere bloccato, sceglierà di percorrere la viabilità ordinaria. Sull’A9, nella giornata di martedì saranno adottati i provvedimenti straordinari per agevolare la viabilità e per ridurre i disagi legati ai mezzi pesanti in attesa dopo la giornata di chiusura della dogana. Nella stessa giornata di martedì, la tappa ticinese del Giro d’Italia renderà ulteriormente più complessa la mobilità tra Italia e Svizzera.

Dopo la chiusura odierna della dogana commerciale e in vista della riapertura di domani alle ore 5 di domani – fa sapere Autostrade – per evitare incolonnamenti tra lo svincolo di Como centro e il confine svizzero dovuti ai mezzi pesanti fermi dalle prime ore della notte in attesa della ripresa delle attività della dogana, è stato definito, in accordo con il compartimento polizia stradale e con il supporto degli enti territoriali della polizia di Como, un provvedimento di regolamentazione della circolazione per consentire ai veicoli leggeri di transitare prioritariamente grazie alla predisposizione di una deviazione di carreggiata.

Provvedimento già adottato in occasione della festività dell’Ascensio che però non ha evitato i disagi.

Nel dettaglio, dalle 4 di domani sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo Nord in entrata verso Chiasso e Fino Mornasco, in entrata e in uscita. Il provvedimento permetterà inoltre di modulare il passaggio dei mezzi pesanti accumulati tra Lomazzo nord e Como Grandate. Disposizioni sono previste anche sull’allacciamento con la tangenziale di Como.

Un ulteriore elemento di complessità per il traffico nella giornata di martedì sarà legato al Giro d’Italia. “Si fa presente – avverte Autostrade – che nella giornata di martedì 26, è atteso un aumento dei tempi di attraversamento del confine italo-svizzero da parte dei veicoli pesanti, in considerazione del passaggio, nel territorio del Canton Ticino, della sedicesima tappa del Giro d’Italia Bellinzona-Carì, il cui percorso si snoda parallelamente all’Autostrada A2 in territorio elvetico”.