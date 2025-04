Trasferta in Puglia per il Como, che sarà in campo alle 15 a Lecce nel sabato di Pasqua. Una sfida importante per la squadra di Cesc Fabregas quanto per i padroni di casa, a caccia di punti importanti per la salvezza. Obiettivo che i lariani hanno di fatto ipotecato.

Per mister Cesc Fabregas: “Le ultime sei partite saranno determinanti e dobbiamo continuare a crescere”