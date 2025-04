(ANSA) – ROMA, 22 APR – Sull’Italia, così come sul resto dell’Europa non è presente un campo di alta pressione capace di garantire un periodo stabile e soleggiato per molti giorni. Questa situazione persisterà anche nei prossimi 6-7 giorni. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, segnala che dalle isole britanniche è in arrivo un’area di bassa pressione che interesserà l’Italia dal 23 fino alla prima parte del ponte del 25 aprile. Successivamente se ne prevede un altro. L’atmosfera diventerà via via più instabile con la possibilità dello sviluppo di temporali con locali grandinate. Nelle prossime ore è previsto sole su tutte le regioni, salvo locali temporali sugli Appennini centrali e sui rilievi del Triveneto. Temperature in salita fino a toccare punte di 23-25°C su molte città. Da mercoledì il tempo diventerà meno stabile; un’area di bassa pressione dalla Gran Bretagna è pronta a valicare le Alpi per poi spostarsi verso la Puglia. Il passaggio di questo centro depressionario destabilizzerà l’atmosfera, causando lo sviluppo di temporali a carattere irregolare su tutti i rilievi e le zone limitrofe. Al Nord il tempo peggiorerà notevolmente tra mercoledì e giovedì: sulle Alpi e al Nordovest le precipitazioni potranno assumere anche carattere di nubifragio. Saranno poche le regioni esenti dalle piogge; il sole infatti continuerà a splendere soltanto su Sardegna, Sicilia e coste tirreniche. Nel ponte del 25 aprile si assisterà all’allontanamento di una perturbazione dall’Italia e all’arrivo di un’altra. Venerdì sarà più instabile solo sui settori orientali del Centro-Sud, sabato sarà una giornata di transizione con sole prevalente, mentre domenica tornerà il maltempo, stavolta al Nordovest e sulle regioni tirreniche. Le temperature continueranno a rimanere piuttosto miti su gran parte delle regioni. Nel dettaglio Martedì 22. Al Nord: sole e caldo, locali temporali sui rilievi del Triveneto. Al Centro: bel tempo, salvo temporali sui monti. Al Sud: tempo stabile e soleggiato. Mercoledì 23. Al Nord: molte nubi, peggiora in montagna. Al Centro: instabilità pomeridiana diffusa. Al Sud: instabile sugli Appennini. Giovedì 24. Al Nord: maltempo sul Triveneto. Al Centro: temporali sulle Adriatiche e sugli Appennini. Al Sud: instabile sui settori peninsulari. Tendenza: ponte del 25 aprile con piogge venerdì, più sole tra sabato e domenica. (ANSA).