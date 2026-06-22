Como, furto nella notte nel negozio del centro. Arrestato un 41enne algerino

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Como hanno arrestato nella notte un cittadino algerino di 41 anni, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso all’interno del punto vendita “Coin” di Como dopo essersi introdotto attraverso la forzatura della porta d’ingresso. Colto in flagranza mentre tentava di scappare con merce varia per un valore complessivo di circa 3.400 euro, è stato bloccato dai militari. La refurtiva è stata recuperata e restituita al punto vendita.