Grave incidente a Lasnigo, 20enne ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Monza

E’ ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata il 20enne rimasto coinvolto in un grave incidente stradale ieri sera poco prima delle 20 sulla provinciale a Lasnigo, in gravi condizioni anche un 40enne. Da quanto ricostruito i due erano a bordo di due diverse moto che si sono scontrate frontalmente. Ancora da chiarire la dinamica del violento schianto. Ma il bilancio è molto serio. Imponente la macchina dei soccorsi. Intervenuti con tre ambulanze, l’automedica e l’elicottero. E proprio l’elicottero ha trasferito il 20enne all’Ospedale di Monza, l’altro ferito è stato accompagnato invece al presidio di Erba.