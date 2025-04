(ANSA) – MANIAGO, 23 APR – In collaborazione con il Comune e la Biblioteca civica di Maniago (Pordenone), domani (h.10) un albero bagolaro verrà intitolato a Gino Strada. L’iniziativa rientra nel progetto gli "Alberi della Memoria", dedicati a cittadine e cittadini "Giusti", che aiutano a promuovere i valori della sostenibilità e i diritti delle persone. All’intitolazione parteciperanno gli studenti delle scuole primarie locali, che in questi mesi hanno preso parte all’iniziativa commemorativa con i loro insegnanti. L’evento, proposto nell’ambito del cartellone "La memoria del legno 2025", è aperto a tutti. Nell’estate di quattro anni fa, il 13 agosto 2021, si spegneva, in Francia, Gino Strada, una delle personalità più autorevoli nel dibattito intorno alle guerre del nostro tempo e alle conseguenze che i conflitti comportano per la popolazione civile: cardiochirurgo, Strada si era specializzato in chirurgia traumatologica per prendersi cura delle vittime delle guerre e operare personalmente nella medicina d’urgenza. Dopo anni in prima linea con il Comitato internazionale della Croce Rossa nelle aree di conflitto, nel 1994 aveva fondato Emergency, con la moglie Teresa Sarti, per portare una assistenza medica adeguata e gratuita a tutte le vittime dei conflitti e delle mine antiuomo. Il suo impegno umanitario viene ora celebrato dal progetto "La Foresta dei Giusti in Friuli Venezia Giulia", ideato e promosso da Damatrà e Regione Fvg. (ANSA).