Alpini comaschi sulle orme di san Zeno, dall’eremo della Valle Intelvi a Verona. Il cammino, organizzato dalla sezione di Como zona Valle Intelvi dell’Associazione Alpini è stato presentato nella sede di via Zezio del gruppo.

Gli eventi presentati oggi cominceranno con il raduno di “Natura a Cavallo” dal 25 al 28 giugno, con la presenza di cavalieri e amazzoni e una celebrazione nella chiesa di San Zeno.

Il pellegrinaggio partirà invece a novembre dalla chiesa di san Zeno di Cerano Intelvi per portare fino alla chiesa di Verona dedicata allo stesso santo la statua di san Zeno. Un gruppo di cavalieri di Natura a cavallo percorrerà in due settimane circa il cammino lungo un itinerario tra Lombardia e Veneto.