(ANSA) – ROMA, 28 APR – Quasi un italiano su su due fa acquisti online, l’uso della rete è prevalentemente orientato verso le chat. E cresce l’utilizzo di Internet tra gli anziani. Sono alcuni dati dell’indagine Cittadini e Ict dell’Istat. Evidenzia come nel 2024 il tasso di diffusione di Internet in Italia è stato pari all’86,2% (+2,5% rispetto all’anno precedente). Secondo l’analisi, un aspetto rilevante dell’uso di Internet nella vita quotidiana è il commercio elettronico. Nel 2024, il 46,8% delle persone di 14 anni e più che hanno usato Internet negli ultimi 12 mesi ha dichiarato di aver acquistato od ordinato merci o servizi per uso privato nel corso dell’anno. Inoltre, il 73,4% degli internauti ha usato servizi di messaggeria istantanea, il 66% ha effettuato chiamate sul web e il 62% ha utilizzato la posta elettronica. Diffuso anche l’utilizzo della Rete per guardare video da servizi di condivisione come, ad esempio, YouTube, Instagram, Tik Tok (57,4%). L’ascolto della musica in streaming o attraverso web radio si attesta al 49,4%. Per l’Istat, inoltre, tra il 2023 e il 2024 è aumentata del 2,4% l’uso della Rete con incrementi soprattutto nella popolazione adulta e anziana con picchi nella fascia 65-74 anni e in quella di 75 anni e oltre (rispettivamente di +7,6 e +6,7 punti percentuali). L’analisi territoriale evidenzia un persistente svantaggio del Mezzogiorno per l’accesso a Internet, con 4,8 punti percentuali in meno rispetto al Centro-nord. Le regioni con la maggiore percentuale di famiglie connesse sono il Veneto e il Friuli Venezia Giulia (89,3% per entrambi) e il Trentino-Alto Adige (89,1%). Le regioni con le percentuali più basse sono, Sicilia (82,3%), Molise (80,8%) e Basilicata (79,7%). L’indagine rileva, infine, che nel 2024 il 29,1% delle persone di 14 anni e più che hanno utilizzato Internet negli ultimi 12 mesi ha visitato i siti web della Pubblica Amministrazione per ottenere informazioni di vario genere. (ANSA).