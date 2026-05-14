Informazione locale e intelligenza artificiale, l’evento della Diocesi di Como

Informazione locale e intelligenza artificiale, si svolge questa sera alle 20.45 l’evento della Diocesi di Como per analizzare e scoprire come sta cambiando l’informazione locale nell’era dell’intelligenza artificiale. Per l’occasione interverrà il direttore di Espansione Tv, Andrea Bambace. Modera Enrica Lattanzi, redattrice de Il Settimanale della Diocesi. L’evento si colloca in un programma più ampio: tre incontri per rimettere al centro la persona. Si celebra questo mese il “Festival della Comunicazione”, iniziativa culturale e formativa pensata per riflettere sul ruolo dell’informazione in un tempo segnato da guerre, intelligenza artificiale e fake news. Il Festival si inserisce nel contesto della 60esima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che la Chiesa celebra domenica 17 maggio, solennità dell’Ascensione.

Appuntamento quindi questa sera alle 20.45 al centro socio pastorale Cardinal Ferrari. Il tema scelto da Papa Leone XIV è particolarmente attuale: “Custodire voci e volti umani”. Nel testo, il pontefice invita a non smarrire la dimensione umana nell’era digitale. Il Papa richiama inoltre la sfida dell’intelligenza artificiale: strumenti potenti, che offrono opportunità ma che possono anche alterare le relazioni, simulare empatia e diffondere disinformazione. Per questo Leone XIV indica tre pilastri fondamentali per il futuro: responsabilità, cooperazione ed educazione, con particolare attenzione alla formazione del pensiero critico e all’uso libero e consapevole dei media.