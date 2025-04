(ANSA) – ROMA, 29 APR – Sole e caldo con temperature che arriveranno anche fino a 30°C e la prima ondata di calore dell’anno. Sono le previsioni del ponte del primo maggio secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, che conferma l’espansione dell’anticiclone africano dall’Algeria verso Sardegna e Corsica, poi verso tutta la Francia e l’Italia. "In pratica – afferma – dopo alcuni residui temporali, il tempo sarà splendido su tutto lo Stivale fino a domenica". L’escursione termica nel corso della giornata però sarà notevole tanto che localmente arriverà fino a 20°C. "Le zone in cui il fenomeno sarà maggiore saranno quelle lontane dal mare – continua Tedici – in particolare quelle interne del Centrosud, la Sardegna e l’Emilia. In alcune zone di Sardegna e Puglia potremo avere minime di 9°C con massime di 31°: uno scarto di 22°C". Prevista, inoltre, la prima ondata di calore del 2025: con l’anticiclone africano avremo valori di circa 8°C oltre la media del periodo, localmente anche 10°C in più. Il picco del caldo sarà raggiunto durante il weekend. Infine domenica 4 maggio potrebbero scoppiare rovesci diffusi nel pomeriggio sulle Alpi e da lunedì il tempo peggiorerà al Nord per qualche giorno. Nel dettaglio: – Martedì 29. Al Nord: soleggiato e più caldo. Al Centro: sole, qualche temporale sul Lazio, occasionale in Maremma. Al Sud: qualche temporale su Cilento e Sicilia centro meridionale. – Mercoledì 30. Al Nord: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Centro: sole prevalente, caldo. Al Sud: bel tempo prevalente. – Giovedì 1. Al Nord: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Centro: soleggiato, caldo in ulteriore aumento. Al Sud: bel tempo prevalente, caldo in aumento. Tendenza: si espande l’anticiclone africano, cielo sereno o poco nuvoloso e temperature ancora in aumento, oltre i 30°C da nord a sud. (ANSA).