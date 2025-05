(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 03 MAG – Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare, Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, torna dopo tre anni a Reggio Calabria dove ormeggerà alla Banchina nuova di Levante dal 5 maggio. La Nave lascerà Reggio Calabria la mattina presto del 7 maggio per navigare verso Palermo. Anche a Reggio, 11ma tappa del Tour Mediterraneo, Nave Amerigo Vespucci sarà affiancata dal Villaggio IN Italia. L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci con il Villaggio IN Italia nasce da un’idea del ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del "Tour Mondiale" che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Nel corso della tappa calabra sono attesi al Villaggio IN Italia il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e Luca Andreoli amministratore delegato di Difesa Servizi Spa, la società in house del ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa. Tante le attività in programma a partire dall’iniziativa, in collaborazione con il ministero della Cultura, "Scopri i tesori del MArRC con Nave Amerigo Vespucci" che per il 6 e 7 maggio mette a disposizione sul sito https://tourvespucci.it/reggio-calabria-5-7-maggio-2025/ biglietti a tariffa ridotta per visitare il Museo archeologico nazionale di Reggio, uno dei più importanti musei archeologici d’Italia che ospita i celeberrimi Bronzi di Riace. Nei giorni di sosta la conference hall del Villaggio IN Italia, ospiterà una serie di appuntamenti tra i quali, lunedì, il panel a cura del ministero per le Disabilità "Barriere sensoriali, accessibilità e sviluppo di buone pratiche" dedicato all’impatto delle nuove tecnologie sulla vita delle persone con disabilità. Tornerà poi l’appuntamento per i più piccoli del progetto "Generazione Vespucci" con la favola del Vespucci, un racconto in musica delle avventure di "Aurora e la nave incantata". Martedì sarà presentato il numero speciale del Notiziario della Marina dedicato al "Tour Mondiale Vespucci 2023-25". Al Villaggio IN Italia (in Conference Hall) di Reggio Calabria ci sarà un triplo appuntamento a cura dell’agenzia stampa ANSA: il 5 maggio la presentazione delle tappe della quinta edizione del Nastro Rosa Tour, il Giro d’Italia in barca a vela organizzato da Difesa Servizi Spa in collaborazione con la Marina Militare e SSi Sports & Events, con il supporto della Federazione Italiana Vela, il patrocinio del Coni e Rai e ANSA media partner che partirà da Venezia l’8 giugno per arrivare a Genova il 13 luglio passando anche per Reggio Calabria. A seguire sarà presentato il volume "Diario di Bordo 2024" che racconta i momenti salienti dell’ultima edizione del Nastro Rosa Tour. Quini il Talk ANSA "Il Vespucci incontra la Calabria: le eccellenze italiane si raccontano a Reggio Calabria". Trasmesso anche in diretta streaming sul sito ANSA.it e sul canale YouTube del Tour Vespucci, il talk racconterà le eccellenze del territorio spaziando tra i temi del turismo e dell’hospitality, dell’economia e dello sviluppo industriale. Il terzo appuntamento, in programma il 6 maggio, sarà dedicato al tema "Il Vespucci incontra la tecnologia: lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale". Il pomeriggio 7 maggio, quando Nave Amerigo Vespucci lascerà Reggio Calabria, è previsto un passaggio ravvicinato nelle acque antistanti Scilla. (ANSA).