(ANSA) – VENEZIA, 04 MAG – Una lite tra viaggiatori, nata per motivi futili legati all’uso dei servizi igienici, è rapidamente degenerata in una rissa con feriti da arma da taglio. Il fatto è avvenuto bordo di un convoglio Dbr Veneto, nei pressi della stazione di Mira-Mirano. Lo segnala l’Ugl Veneto. "Fortunatamente – rileva il sindacato – il personale ferroviario, pur coinvolto nel gestire la situazione e nell’attivazione dei soccorsi, non ha riportato lesioni". Luciano Conforti, segretario regionale della Ugl Veneto, esprime "profonda preoccupazione per l’ennesimo episodio di violenza a danno della sicurezza sui treni regionali. Dopo i fatti registrati pochi giorni fa sulla tratta Vicenza-Schio, avevamo già attivato le procedure di raffreddamento per richiamare con forza le Aziende e le Istituzioni alle loro responsabilità. Questo nuovo episodio conferma l’urgenza di presìdi fissi e mobili delle Forze dell’Ordine a bordo e in stazione, sistemi di videosorveglianza attivi ed efficienti, presenza di personale in numero adeguato e formato per la gestione delle emergenze oltre la necessità di campagne istituzionali di sensibilizzazione al rispetto del personale ferroviario." Ugl chiede "un incontro urgente con la Regione Veneto, Trenitalia e DBR per attivare immediatamente un piano straordinario di sicurezza". (ANSA).