Furto su un’auto in sosta in viale Varese, denunciato 32enne algerino

La polizia ha denunciato per furto aggravato e porto abusivo d’armi un 32enne algerino, in Italia senza fissa dimora e privo di documenti, sorpreso a rubare su un’auto in sosta in viale Varese, nella zona del Crocifisso. All’arrivo dei poliziotti, l’immigrato si è nascosto dietro un’auto, ma è stato fermato e controllato. Aveva due zaini, nei quali c’era anche un profumo di marca ed è stato trovato in possesso di un coltello di 8,5 centimetri.

Grazie anche alla testimonianza di un rider, i poliziotti hanno accertato che il 32enne aveva appena rubato da un’auto parcheggiata. La refurtiva è stata restituita ai proprietari.

L’algerino aveva anche 6 grammi di hashish ed è stato sanzionato per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.