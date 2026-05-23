Cantiere irregolare, ispezione dei carabinieri, multe per 40mila euro

Controlli dei carabinieri di Fino Mornasco e del nucleo ispettorato del lavoro, con l’ispettorato territoriali del lavoro di Como in un cantiere edile. Accertate violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, sono state riscontrate irregolarità per la mancata verifica della corretta applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la presenza di servizi igienico-assistenziali non idonei, l’utilizzo di attrezzature non conformi e la mancata protezione delle aperture verso il vuoto. Il cantiere è stato temporaneamente sospeso.

L’operazione ha riguardato complessivamente tre aziende, risultate tutte irregolari, con il controllo di sei lavoratori. Tre persone, rappresentanti legali delle ditte coinvolte, sono state denunciate. Sono state contestate multe per 40mila euro. L’Arma dei carabinieri conferma l’impegno nell’attività di vigilanza e prevenzione delle irregolarità nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di contrastare il lavoro nero, prevenire ogni forma di sfruttamento e ridurre il rischio di infortuni, soprattutto nei settori maggiormente esposti.

I controlli proseguiranno per tutto il 2026.