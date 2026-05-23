Don Roberto Malgesini verso la beatificazione. Il 6 giugno l’apertura dell’inchiesta diocesana

Sabato 6 giugno nuova tappa dell’iter per la beatificazione di don Roberto Malgesini. Dalle ore 16, nella chiesa di San Bartolomeo a Como si svolgerà la sessione di apertura dell’inchiesta diocesana sulla vita, l’offerta della vita e la fama di offerta della vita e di segni del sacerdote ucciso in piazza San Rocco il 15 settembre 2020.

La sessione di apertura è un momento pubblico, aperto a chiunque voglia partecipare. Alle ore 18 il cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como nella chiesa di San Bartolomeo, presiederà la messa, alla presenza del postulatore della causa e degli officiali dell’Inchiesta.

La diocesi invita tutti i fedeli a partecipare. “Pur essendo solo l’inizio dell’Inchiesta diocesana del processo di beatificazione di don Roberto Malgesini – sottolinea il priore don Enzo Ravelli – l’assemblea convocata dal vescovo per il pomeriggio di sabato 6 giugno a San Bartolomeo in Como è un momento particolarmente importante per la Chiesa di Como, che sempre è chiamata dal suo Signore ad essere sposa splendente di santità”.

“Per la diocesi – ricorda la chiesa comasca – il 6 giugno cade la memoria liturgica della beata suor Maria Laura Mainetti, figura luminosa di religiosa che ha donato la propria vita, nel silenzio e nell’umiltà, a tanti fratelli e sorelle nel bisogno, con un’attenzione particolare ai giovani”.

La sessione si aprirà con un tempo di preghiera, con la lettura anche di alcuni pensieri su don Roberto Malgesini. Seguirà l’intervento del vescovo di Como, cardinal Oscar Cantoni. Quindi presteranno il loro giuramento gli officiali dell’inchiesta e il postulatore della causa di beatificazione. La preghiera riprenderà con il Canto del Magnificat, la recita del Padre Nostro e la benedizione finale. Alle ore 18 la messa conclusiva.