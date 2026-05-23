Spray al peperoncino nel fast food, quattro intossicati a Tavernola

Quattro persone intossicate e portate in ospedale dopo che è stato spruzzato spray al peperoncino a Tavernola, all’interno di un fast food. La polizia ha avviato le indagini ed è sulle tracce dei responsabili. Poco dopo le 13 l’allarme al Mc Donald’s, nel centro commerciale di Tavernola, molto affollato in quel momento. Secondo le prime ricostruzioni, nel locale è stato spruzzato spray al peperoncino. La sostanza urticante ha causato problemi seri in particolare a quattro persone, tra le quali una ragazzina di 14 anni. Sono stati subito allertati i soccorsi e a Tavernola sono intervenute due ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia. Le persone intossicate sono state portate negli ospedali Sant’Anna e Valduce per le cure. Gli agenti hanno ascoltato i presenti e hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per individuare i responsabili. Il fast food è stato evacuato e temporaneamente chiuso.