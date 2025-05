(ANSA) – BOLZANO, 05 MAG – Circa tre settimane fa Patrick Vettori morì in un incendio, scoppiato all’alba nel suo appartamento a Mezzocorona, in Trentino. Era candidato alle elezioni comunali con la lista Civica per Mezzocorona e ieri 31 elettori, probabilmente amici e parenti, gli hanno dato la preferenza, mettendo il suo nome sulla scheda, ricordandolo in questo modo. "Voglio portare la mia energia e la mia esperienza per rappresentare le nostre idee all’interno dell’Amministrazione", aveva scritto pochi giorni prima della disgrazia su Facebook il 28enne, che era fratello del noto campione di arti marziali Marvin. (ANSA).