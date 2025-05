(ANSA) – PADOVA, 05 MAG – Giulia Cecchettin, la studentessa di Vigonovo uccisa l’11 novembre 2023 dall’ex fidanzato, avrebbe compiuto oggi 24 anni. Un compleanno carico di dolore per i familiari, che hanno voluto ricordare la loro figlia e sorella con interventi pubblici, il papà Gino, e con post sui social, la sorella Elena. Il papà di Giulia, in particolare, è intervenuto all’Università di Padova alla cerimonia, promossa da Invitalia e dall’Ordine delle Psicologhe e Psicologi del Veneto, per la consegna dei premi di laurea in memoria della figlia. "Sono emozionato – ha detto – perchè Giulia nasceva proprio 24 anni fa – ha detto rivolto agli studenti – Ora è un giorno intriso di dolore perché non è più festeggiamento, bensì ricordo, ma quel dolore che mi accompagna è lo stesso che mi ha dato la possibilità di dar vita a una Fondazione che porta il nome di Giulia". Papà Gino ha ricordato inoltre che quando la rettrice, Daniela Mapelli, gli propose due date possibili per la cerimonia dei premi di laurea, non ebbi dubbi nella scelta proprio del giorno del compleanno della figlia. Cecchettin ha infine rivolto un pensiero a tutte le altre vittime di femminicidio, donne che hanno visto "le loro vite spezzate, o compromesse dalla violenza". Commovente il ricordo postato su Instagram, con alcune foto, da Elena Cecchettin, con una frase tratta da una canzone di Edwin Rosen "Quando tutto brucia per te/Sì, forse anche io", e una dedica: "Oggi avresti compiuto gli anni che avevo io quando ti ho persa per sempre". (ANSA).