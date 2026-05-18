Laurea magistrale honoris causa a Gerry Scotti: la cerimonia all’Università dell’Insubria di Varese

L’Università degli Studi dell’Insubria conferirà la laurea magistrale honoris causa in Scienze e tecniche della comunicazione a Gerry Scotti, uno dei conduttori più amati, con una carriera di oltre 40 anni alle spalle tra radio e tv. La cerimonia è in programma lunedì 15 giugno alle 17 nell’Aula Magna del Rettorato, a Varese, alla presenza della ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini.

La proposta di conferimento è nata nell’ambito del Dipartimento di Scienze umane e dell’innovazione per il territorio, che ha voluto riconoscere il contributo di Gerry Scotti al mondo della comunicazione, della televisione e del linguaggio popolare italiano.

La cerimonia prevede i saluti istituzionali della rettrice Maria Pierro, la lettura del dispositivo di conferimento da parte della direttrice del Disuit Paola Biavaschi, la laudatio affidata a Giulio Facchetti, professore ordinario di Glottologia e linguistica, quindi la Lectio magistralis di Gerry Scotti e la proclamazione con il conferimento del diploma di Laurea honoris causa.

Nell’istanza di conferimento firmata dal professor Giulio Facchetti si legge: «Gerry Scotti ha saputo combinare tradizione e innovazione, cultura popolare e linguaggi mediatici complessi, professionalità e spontaneità, imponendosi come figura di riferimento in grado di trasmettere conoscenza, intrattenimento e valori culturali attraverso il mezzo televisivo. L’elemento qualificante della sua figura è la capacità di instaurare un legame di fiducia con milioni di spettatori, fondato sull’empatia e su uno stile comunicativo che rifugge dall’enfasi e dall’artificio per privilegiare autenticità, chiarezza e rispetto. Queste qualità fanno di Gerry Scotti un protagonista della storia della televisione italiana e un modello esemplare di comunicatore democratico».

Si tratta della seconda laurea honoris causa assegnata quest’anno dall’Università dell’Insubria, che il 16 febbraio al Teatro Sociale di Como ha “togato” Andrea Carcano nel corso dell’inaugurazione dell’anno accademico. Ed è la tredicesima nell’albo d’oro dell’Ateneo nato il 14 luglio 1998.