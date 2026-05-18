Turista tedesco salvato dai finanzieri da una barca che stava affondando

Un turista tedesco che rischiava di annegare su un’imbarcazione che stava affondando è stato salvato nel lago davanti a Cernobbio dalla sezione navale della guardia di finanza. E’ accaduto sabato scorso nel pomeriggio, in un momento in cui le raffiche di vento e il lago mosso hanno reso estremamente delicato il recupero del naufrago. Il tedesco, in evidente stato confusionale e sotto shock, ha rischiato di essere trascinato sul fondale del lago dal peso dello scafo che stava scomparendo velocemente sott’acqua. I finanzieri sono riusciti ad afferrare l’uomo poco prima che scomparisse sott’acqua, sollevandolo e recuperandolo a bordo della vedetta, dove gli sono stati forniti indumenti asciutti ed è stato riscaldato. L’uomo è stato poi trasportato a riva e affidato al personale della Croce Rossa, in buone condizioni nonostante lo shock.