Ultimo turno di serie A: Cremonese-Como domenica alle 20.45

Cremonese-Como andrà in scena domenica prossima alle 20.45 allo stadio Zini. L’orario è stato ufficializzato dalla Lega Serie A assieme a quello di tutte le partite del turno conclusivo di campionato.

Le certezze, finora, sono lo scudetto dell’Inter, l’aritmetica Champions del Napoli, l’Atalanta in Conference e la retrocessione in B di Pisa ed Hellas Verona.

La 38ª giornata comincia venerdì 22 maggio con Fiorentina-Atalanta alle 20.45, per poi proseguire sabato con Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20.45.

Domenica sera si gioca sia per la salvezza che per la Champions: aprono Parma-Sassuolo alle 15 e Napoli-Udinese alle 18. Poi, alle 20.45 le sfide decisive: dai risultati di Cremonese-Como e Lecce-Genoa dipenderà il nome della terza squadra retrocessa in serie B. Lariano che però puntano alla Champions al pari di Milan, che ospita il Cagliari, della Roma, di scena a Verona e della Juventus, impegnata nel derby contro i granata all’Olimpico Grande Torino.