Schiaffeggiata in strada per un debito da 20 euro. Denunciato 53enne

Schiaffeggiata e aggredita per un debito di 20 euro. E’ accaduto ieri pomeriggio a Como in piazzale Giotto. La donna sarebbe stata malmenata da un 53enne argentino residente a Colverde che le aveva prestato la piccola somma. L’uomo l’avrebbe presa a schiaffi e le avrebbe poi strappato la borsa, rovistando all’interno per cercare soldi e rompendola prima di allontanarsi. La donna ha chiesto aiuto ed è intervenuta la polizia. Gli agenti hanno rintracciato il sospettato e lo hanno portato in questura. Al termine degli accertamenti è stato denunciato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Il 53enne era già noto per reati contro la pubblica amministrazione, contro la persona, contro il patrimonio, in materia di armi e segnalato per reati legati agli stupefacenti.